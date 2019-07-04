Гримм – о едином телепул: Есть три клуба, которые не совсем довольны транслятором и комментариями

Президент УПЛ Томас Гримм прокомментировал ситуацию с единым телевизионным пулом для УПЛ.

"Достаточно сложный вопрос. У нас была встреча две недели назад. Не все клубы поддерживают наше предложение. У нас есть три клуба, которые не совсем довольны транслятором и комментариями. Но у нас есть большинство в переговорах, а в демократии это важно.

Шахтер – Динамо: матч за Суперкубок Украины будут транслировать с 18 телекамер – это больше, чем групповой этап ЛЧ

Мы попробуем прислушаться к этим трем клубам. Я удивлен, что в Украине до сих пор нет такого комитета, который следит за работой транслятора и этичностью комментариев. Я приглашаю журналистов также участвовать в разработке единых правил. Мы планируем создать комиссию, которая будет контролировать этичность комментариев, аналитических программ и трансляции. В этом преимущество нашей системы.

За 14 последующих дней мы утвердим транслятора, но я уверен, что до старта сезона эта комиссия начнет работать. Для развития украинского футбола нужна солидарность больших клубов и маленьких", – цитирует Гримма Tribuna.com.

"Олімпіку треба зробити останнє китайське попередження": чому УПЛ начхала на регламент, а єдиний телепул – приречений