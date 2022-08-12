Единого телепула снова может не быть. Представители киевлян выступили против.

Сегодня, 12 августа, состоялось решающее заседание по созданию единого телепула УПЛ. Впрочем, оно завершилось безрезультатно. Об этом сообщил Игорь Бурбас.

УПЛ начала тендер на трансляцию матчей

"Динамо неумолимо и снова сорвало создание единого телепула. Хотя до последнего оставались надежды. Подробности скоро", – написал журналист в своем Telegram-канале. Ранее представители киевлян заявляли, что им не нравятся предложения и они готовы передать права на бесплатную трансляцию. Также среди критиков телепула были Рух, Заря и СК Днепр-1.

Напомним, что основным претендентом на трансляцию поединков элитного дивизиона пресса называет Setanta Sports. Ее финансовое предложение составляет 16,2 млн долларов в 3 сезона. Клубы в кампании 2022/23 должны были бы получить по 94 тысячи долларов.

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