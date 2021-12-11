Нападнику ПСЖ Ліонелю Мессі для визнання потрібно зовсім небагато.

Аргентинець в рамках чемпіонату Франції наразі забив лише один гол, але цього виявилося достатньо, щоб завоювати одну з перших індивідуальних нагород у складі ПСЖ.

Мессі, Роналду, Лєвандовскі та тріо чемпіонів Європи – символічна збірна 2021 року

Мессі відзначився у воротах Нанта (3:1) в рамках 14-го туру. Цей гол став найкращим у Лізі 1 за підсумками листопада, повідомляє прес-служба організації.

Нагадаємо, Мессі перейшов у ПСЖ влітку 2021 року на правах вільного агента. В активі 34-річного форварда 1 гол та 4 результативні передачі у 9 матчах чемпіонату Франції. Водночас у Лізі чемпіонів статистика Лео значно краща – 5 голів у 5-ти матчах.

Джеррард повертається в Ліверпуль, дербі Мадрида, Моурінью проти Коваленка і співавтора перемоги у ЛЧ: анонс євровікенду