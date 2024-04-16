Кейта заработал дисквалификацию до конца сезона. Как информирует официальный сайт Вердера, такое решение приняло руководство бременского клуба. Сообщается, что поведение Наби было недопустимым. Ранее Кейта отказался ехать с командой в Леверкузен после того, как узнал, что не окажется в стартовом составе на игру Бундеслиги с Байером. Для команды Хаби Алонсо эта игра стала чемпионской – по её итогу Байер завоевал первую в своей истории Серебряную салатницу.

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В прошлую субботу Наби решил вернуться домой и не участвовать в игре. "Этим поступком он подвел свою команду в напряженной спортивной и кадровой ситуации и поставил себя выше нее. Мы не можем этого допустить. На этом этапе сезона нам нужно полностью сосредоточиться на оставшихся играх и команде, которая очень сплочена. Поэтому у нас не было выбора, кроме как наказать игрока", – объяснил менеджер Вердера Клеменс Фриц.

Помимо отстранения до конца сезона Кейта был оштрафован. Гвинеец играет за Вердер с лета 2023 года. До этого он пять сезонов посвятил себя Ливерпулю.

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