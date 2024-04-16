Экс-звезда Ливерпуля дисквалифицирован до конца сезона – он отказался ехать на чемпионский матч
Полузащитник Вердера Наби Кейта получил серьёзное наказание за своё поведение.
Кейта заработал дисквалификацию до конца сезона. Как информирует официальный сайт Вердера, такое решение приняло руководство бременского клуба. Сообщается, что поведение Наби было недопустимым. Ранее Кейта отказался ехать с командой в Леверкузен после того, как узнал, что не окажется в стартовом составе на игру Бундеслиги с Байером. Для команды Хаби Алонсо эта игра стала чемпионской – по её итогу Байер завоевал первую в своей истории Серебряную салатницу.
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В прошлую субботу Наби решил вернуться домой и не участвовать в игре. "Этим поступком он подвел свою команду в напряженной спортивной и кадровой ситуации и поставил себя выше нее. Мы не можем этого допустить. На этом этапе сезона нам нужно полностью сосредоточиться на оставшихся играх и команде, которая очень сплочена. Поэтому у нас не было выбора, кроме как наказать игрока", – объяснил менеджер Вердера Клеменс Фриц.
Помимо отстранения до конца сезона Кейта был оштрафован. Гвинеец играет за Вердер с лета 2023 года. До этого он пять сезонов посвятил себя Ливерпулю.
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