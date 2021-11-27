Именитый ветеран впервые вышел на поле в футболке "бело-голубых" и принес команде победу.

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СПАЛ имел серию из 3 матчей без побед и приехал в гости к еще одному боорцу за выживание в Серии Б – Козенце. Первый тайм завершился без голов, поэтому в перерыве тренер гостей решил выпустить Росси. 34-летний форвард отблагодарил уже на 58-й минуте. На подаче углового невысокий (173 см) нападающий умудрился выиграть верх у двух защитников и точно пробить головой. Этот гол оказался единственным в матче и принес СПАЛу такую ​​важную победу.

Напомним, Росси подписал контракт до конца текущего сезона. В послужном списке итальянца есть такие именитые клубы, как МЮ, Вильяреал и Фиорентина, однако постоянные травмы помешали ему раскрыться на полную.

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