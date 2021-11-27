Іменитий ветеран вперше вийшов на поле у футболці "біло-блакитних" і приніс команді перемогу.

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СПАЛ мав серію з 3 матчів без перемог і приїхав у гості до ще одного боорця за виживання у Серії Б – Козенци. Перший тайм завершився без голів, тому у перерві тренер гостей вирішив випустити Россі. 34-річний форвард віддячив уже на 58-й хвилині. На подачі кутового невисокий (173 см) нападник примудрився виграти верх у двох захисників і точно пробити головою. Цей гол виявився єдиним у матчі і приніс СПАЛу таку важливу перемогу.

Нагадаємо, Россі підписав контракт до кінця поточного сезону. У послужному списку італійця є такі імениті клуби, як МЮ, Вільяреал та Фіорентина, однак постійні травми завадили йому розкритися на повну.

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