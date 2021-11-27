В рамках субботней программы 14-го тура Серии А было проведено три матча. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2021/22, 14-й тур

Сампдория – Верона – 3:1

Голы: Кандрева, 51, Берешински, 77, Мурру, 90 – Тамез, 37

Эмполи – Фиорентина – 2:1

Голы: Бандинелли, 87, Пинамонти, 89 – Влахович, 57

Венеция – Интер – 0:2

Голи: Чалханоглу, 34, Мартінес, 90+6 (пен.)

Ювентус – Аталанта: конец 32-летнего проклятия, Малиновский не впечатлил, а туринцам не позавидуешь

Верона в последних 10-ти матчах потерпела всего одно поражение, выиграв половину поединков, поэтому к выездной встрече против 16-й команды чемпионата (Сампдории) подопечные Игора Тудора подходили в статусе фаворита. Уже на 37-й минуте встречи гости подтвердили свой статус – Тамез открыл счёт выстрелом с отскока. Правда, ему очень помог рикошет от защитника. 0:1!

Генуэзцы, однако, не сдались, восстановив статус-кво на 51-й минуте. Голом отличился Кандрева, получивший скидку от Капуто и расстрелявший ворота с острого угла – 1:1! На 77-й Антонио добавил к голу ассист, исполнив подачу с правого фланга на голову Берешински. Поляк пробил точно под дальнюю штангу. 2:1! На 90-й Сампа вообще добила Верону благодаря шикарному выстрелу Мурру с левого угла штрафной. 3:1! Хозяева празднуют победу.

В параллельной встрече Фиорентина приехала в гости в Эмполи. "Фиалки" в случае победы поднялись бы на пятую позицию, вплотную приблизившись к зоне Лиги чемпионов, однако в первом тайме прошить оборону хозяев не удалось. На 57-й минуте подопечные Винченцо Итальяно открыли счёт – это Влахович замкнул прострел Кальехона на линию вратарской. 0:1!

Казалось, что дело сделано, но Эмполи на последних минутах шокировал флорентийцев. На 87-й Бандинелли первым сориентировался после подачи с правого фланга и отскока, забив в пустые ворота, а на 89-й Пинамонти завершил контратаку хозяев успешным выходом один на один – 2:1! Эмполи празднует волевую победу.

Интер на кураже после победы над Шахтером без проблем разобрался с Венецией. Уже в первом тайме Чалханоглу вывел действующего чемпиона Италии вперед. Хозяева почти не создавали никакого сопротивления, и подопечные Индзаги полностью контролировали игру. Венецию от разгрома спасли проблемы Интера с точностью. Перед финальным свистком рефери назначил пенальти в пользу гостей. Лаутаро уверенно реализовал 11-метровый и зафиксировал финальный счет. Интер остался третьим и вплотную приблизился к Милану, но команда Пиоли еще ожидает матча с Сассуоло. Венеция – 15-я.

Двенадцать друзей Шевченко: украинцы, способные усилить Дженоа – кто они?