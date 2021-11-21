Швед стал самым возрастным автором дубля в истории Серии А, сообщает Opta Sports.

Флорентийская битва в видеообзоре матча Фиорентина – Милан – 4:3

В 13-м туре чемпионата Ибрагимович дважды забил Фиорентине. В этот момент Златану было 40 лет и 48 дней. Кроме того, ветеран поднялся в топ-3 старейших голеадоров Серии А всех времен. Ибрагимович опередил чемпиона мира-1982 Пьетро Верховода. Впереди только двое – легенда Милана Алессандро Костакурта и культовый форвард Лацио и Новары Сильвио Пиола.

К слову, в нынешнем сезоне Златан Ибрагимович провел 7 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 5 мячей.

Милан проиграл Фиорентине – безумная перестрелка на семь голов, феерия Ибры не затмила катастрофический ляп голкипера