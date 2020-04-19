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Джовинко получил предложения из Бразилии – итальянец может поиграть уже на третьем континенте

14:12 12 Читати українською
Джовинко получил предложения из Бразилии – итальянец может поиграть уже на третьем континенте
Себастьян Джовинко / фото из открытых источников

Нападающий Аль-Хиляля Себастьян Джовинко заинтересовал бразильские клубы.

Ботафого и Васко да Гама стремятся подписать бывшего форварда Ювентуса и сборной Италии Себастьяна Джовинко. Первые готовы предложить 33-летнему итальянцу зарплату 6 млн евро за сезон – столько же воспитанник туринцев получает и в Саудовской Аравии. Что касается Васко да Гама, то пока клуб не подтверждает заинтересованность в трансфере Джовинко, сообщает Corriere dello Sport.

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Правда, пока переговоры приостановлены из-за карантина. Кроме бразильских клубов, Джовинко также интересуется Парма, за которую "атомный муравей" в свое время уже выступал.

Ранее нападающий также поиграл в Ювентусе, Эмполи и Торонто. Провел 23 матча за сборную Италии. В январе прошлого года перешел в Аль-Хиляль. В случае переезда в Бразилию Джовинко поиграет уже на 3-м континенте в карьере.

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Теги
Трансферы Ботафого Ботафого Васко да Гама Васко да Гама Аль-Хиляль Аль-Хиляль Мир Себастьян Джовинко Себастьян Джовинко Парма Парма
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