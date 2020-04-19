"Пока ситуация не изменится, ноги моей в Роме не будет": Тотти – о вынужденном завершении карьеры

Бывший форвард Ромы и сборной Италии Франческо Тотти объяснил, что заставило его повесить бутсы на гвоздь.

"Я не хотел прекращать играть. Я был в хорошей физической форме, так почему же должен был уйти? Дело не в том, что я хотел играть все время или пытался заставить кого-то выпускать меня на поле. Я не хотел убивать свое время в клубе, поэтому лучше было просто завершить карьеру, чем переехать куда-нибудь еще на год. Я не дурак, мне не 10 лет, но я был в хорошей физической форме и даже во время тренировок видел, что могу принести много пользы и никому не уступаю .

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Я был бы счастлив быть частью коллектива в раздевалке, помогать тренеру в трудные моменты, работать с младшими игроками, чтобы передать свой опыт. Каждый раз, когда я выходил со скамейки, стадион вспыхивал, и эта атмосфера помогала всем. Есть конец всему, я не тупой, но проблема в том, что некоторые люди сказали мне, что это будет мое решение, а потом просто оттолкнули в сторону. Я был готов на все ради клуба. Однако, пока ситуация не изменится, ноги моей не будет в Тригории (район Рима, где находится клубная база Ромы – прим.).

Каждый раз, когда я отвожу сына на тренировку, остаюсь за воротами. Иногда я сижу в машине и плачу, думая, что через 30 лет я даже не могу зайти туда. Я ушел – и это все. У меня остались замечательные друзья, и они выходят за ворота, чтобы поздороваться. Время от времени мой сын просит меня прийти посмотреть, как он играет, но я не могу это сделать. Это убило бы меня", – цитирует Тотти издание Football Italia.

Напомним, легенда Ромы завершил карьеру в 2017 году после 25 сезонов в первой команде "джалоросси". В его активе 619 матчей и 250 голов за команду из столицы Италии. После завершения игровой карьеры Тотти продолжил работать в Роме, но летом прошлого года покинул клуб из-за разногласий с руководством.

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