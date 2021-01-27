Роналду и Джорджина / Фото из соцсетей

Нападающий Ювентуса поздравил свою половинку, которая сегодня празднует 27-летие.

Джорджина поделилась соблазнительным фото в вечернем платье

Джорджина в Instagram похвасталась роскошным букетом роз. "Моя любовь Криштиану", – трогательно подписала фотографию девушка. К слову, скоро день рождения будет праздновать и сам Роналду – 5 февраля ему исполнится 36.

Напомним, у звезды Ювентуса и Родригес есть совместная дочь Алана Мартина. Еще троих детей от Криштиану родили суррогатные матери.

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