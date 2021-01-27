Джорджина Родригес похвасталась подарком от Роналду на день рождения
16:10 - Читати українською
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поддерживают репутацию идеальной пары.
Нападающий Ювентуса поздравил свою половинку, которая сегодня празднует 27-летие.
Джорджина поделилась соблазнительным фото в вечернем платье
Джорджина в Instagram похвасталась роскошным букетом роз. "Моя любовь Криштиану", – трогательно подписала фотографию девушка. К слову, скоро день рождения будет праздновать и сам Роналду – 5 февраля ему исполнится 36.
Напомним, у звезды Ювентуса и Родригес есть совместная дочь Алана Мартина. Еще троих детей от Криштиану родили суррогатные матери.
"До Шахтаря не ревнує": донька зіркового капітана Динамо закохала світ, працювала на ТК Футбол, втілює американську мрію
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter