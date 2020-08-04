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Джорджина поделилась соблазнительным фото в вечернем платье

4 августа 23:27 - Читати українською
Джорджина поделилась соблазнительным фото в вечернем платье
Джорджина Родригес / Фото из открытых источников

Девушка форварда Ювентуса Криштиану Роналду стабильно не позволяет заскучать своим фанатам.

Джорджина Родригес поделилась в Instagram горячей фотографией в зеленом платье.

Роналду хотел перейти в ПСЖ – состоялся серьезный разговор с руководством Ювентуса

"В жизни столько особых поводов, сколько мы хотим отмечать", – написала красавица под фото.

Напомним, в прошлом сезоне Серии А Криштиану Роналду провел 33 матча, в которых отличился 31-голом и 6-ю ассистами, чем помог туринцам завоевать золотые медали чемпионата Италии 9-й раз подряд.

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Теги
Италия Криштиану Криштиану Роналду Джорджина Родригес
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