Джорджина Родрігес похизувалась подарунком від Роналду на день народження
16:08 - Читать на русском
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес підтримують репутацію ідеальної пари.
Нападник Ювентуса привітав свою половинку, яка сьогодні святкує 27-річчя.
Джорджина поділилась спокусливим фото у вечірній сукні
Джорджина в Instagram похизувалася розкішним букетом троянд. "Моє кохання Кріштіану", – зворушливо підписала світлину дівчина. До слова, незабаром день народження святкуватиме і сам Роналду – 5 лютого йому виповниться 36.
Нагадаємо, у зірки Ювентуса та Родрігес є спільна донька Алана Мартіна. Ще трьох дітей від Кріштіану народили сурогатні матері.
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