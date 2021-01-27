Нападник Ювентуса привітав свою половинку, яка сьогодні святкує 27-річчя.

Джорджина поділилась спокусливим фото у вечірній сукні

Джорджина в Instagram похизувалася розкішним букетом троянд. "Моє кохання Кріштіану", – зворушливо підписала світлину дівчина. До слова, незабаром день народження святкуватиме і сам Роналду – 5 лютого йому виповниться 36.

Нагадаємо, у зірки Ювентуса та Родрігес є спільна донька Алана Мартіна. Ще трьох дітей від Кріштіану народили сурогатні матері.

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