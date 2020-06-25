Джорджина зізналась, кого вона любить більше за Роналду – безцінна реакція форварда Ювентуса

У сім'ї нападника Юве Кріштіану Роналду, схоже, панує повна ідилія.

Щоб забути гіркоту поразки у фіналі Кубка Італії від Наполі, Кріштіану вирішив влаштувати прогулянку на катері зі своєю коханою Джорджиною Родрігес.

"Мені було соромно біля Роналду", – Джорджина назвала недоліки життя з форвардом Ювентуса

Дівчина опублікувала фото з відпочинку, де вона з зіркою Ювентуса засмагає на палубі. "Єдине, що я люблю більше за тебе – це нас", – романтично підписала світлину Родрігес. Судячи з виразу обличчя форварда, така інформація йому явно до вподоби.

У нинішньому сезоні Серії А Роналду провів 23 матчі, в яких відзначився 22-ма голами та трьома асистами.

Наполі драматично здолав Ювентус в серії пенальті та завоював Кубок Італії