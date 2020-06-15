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"Мне было стыдно возле Роналду", – Джорджина назвала минусы жизни с форвардом Ювентуса

15 июня 23:11 112 Читати українською
"Мне было стыдно возле Роналду", – Джорджина назвала минусы жизни с форвардом Ювентуса
Джорджина Родригес / Фото Instagram

Джорджина Родригес призналась, как карантин повлиял на их отношения с Криштиану Роналду.

"Сначала мне было стыдно тренироваться с Криштиану. Представьте, что вам нужно тренироваться в одном помещении с Роналду.

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Я привыкла заниматься дома, пока он на тренировке в клубе, чтобы мы могли проводить больше времени вместе, когда он вернется. Но потом это ощущение прошло, и теперь я люблю заниматься вместе с ним. Он стал моей самой мотивацией и вдохновением", – цитирует Джорджину The Sun.

Напомним, уже на 20 июня запланирован рестарт Серии А. Ювентус проведет поединок в рамках финала Кубка Италии против Наполи 17 июня.

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Ювентус Ювентус Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Девушки футболистов Джорджина Родригес
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