Еротична пауза: вони кричали від насолоди, коли Доннарумма зупинив Маліновського, і ще 23 пристрасні панянки

Порожній Сан-Сіро, 26-та хвилина поєдинку Мілан – Аталанта. "Россонері" ведуть у рахунку, проте зараз усі вболівальники команди принишкли біля моніторів. Майстер вбивчих ударів Руслан Маліновський встановив м'яч на 11-метрову позначку і готовий виконати покарання за фол проти себе ж. Розбіг, удар – і "червоно-чорна" торсида підривається з радісними криками. Голкіпер Джанлуїджі Доннарумма вистояв проти українського легіонера!
Серед вчорашніх щасливчиків були дві героїні нашого гарячого випуску. Представляємо вашій увазі спокусливі фото 25 кралечок, традиційно підглянуті у Twitter-акаунті FutbolBabes.
Милуємося і мріємо. Про футбол, звісно ж :)
1. Баварія (Мюнхен, Німеччина)
2. ПСЖ (Париж, Франція)
3. Греміо (Порту-Алегрі, Бразилія)
4. Збірна Аргентини
5. Інтер (Мілан, Італія)
6. Фламенго (Ріо-де-Жанейро, Бразилія)
7. Лос-Анджелес Гелаксі (США)
8. Челсі (Лондон, Англія)
9. Збірна Колумбії
10. Дженоа (Генуя, Італія)
11-12. Ліверпуль (Англія)
13-14. Мілан (Італія)
15. Збірна Мексики
16. Болонья (Італія)
17. Манчестер Сіті (Англія)
18. Бешикташ (Стамбул, Туреччина)
19-20. Барселона (Іспанія)
21. Галатасарай (Стамбул, Туреччина)
22-23. Наполі (Неаполь, Італія)
24-25. Вест Хем (Лондон, Англія)
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