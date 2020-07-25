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Еротична пауза: вони кричали від насолоди, коли Доннарумма зупинив Маліновського, і ще 23 пристрасні панянки

22:00 - Читать на русском
Еротична пауза: вони кричали від насолоди, коли Доннарумма зупинив Маліновського, і ще 23 пристрасні панянки
Фанатка Наполі, гаряча, як Везувій / Futbol Babes
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" запалює чоловічі серця.

Порожній Сан-Сіро, 26-та хвилина поєдинку Мілан – Аталанта. "Россонері" ведуть у рахунку, проте зараз усі вболівальники команди принишкли біля моніторів. Майстер вбивчих ударів Руслан Маліновський встановив м'яч на 11-метрову позначку і готовий виконати покарання за фол проти себе ж. Розбіг, удар – і "червоно-чорна" торсида підривається з радісними криками. Голкіпер Джанлуїджі Доннарумма вистояв проти українського легіонера!

Серед вчорашніх щасливчиків були дві героїні нашого гарячого випуску. Представляємо вашій увазі спокусливі фото 25 кралечок, традиційно підглянуті у Twitter-акаунті FutbolBabes.

Милуємося і мріємо. Про футбол, звісно ж :)

1. Баварія (Мюнхен, Німеччина)

баварія

2. ПСЖ (Париж, Франція)

ПСЖ

3. Греміо (Порту-Алегрі, Бразилія)

греміо

4. Збірна Аргентини

аргентина

5. Інтер (Мілан, Італія)

інтер

6. Фламенго (Ріо-де-Жанейро, Бразилія)

фламенго

7. Лос-Анджелес Гелаксі (США)

гелаксі

8. Челсі (Лондон, Англія)

челсі

9. Збірна Колумбії

колумбія

10. Дженоа (Генуя, Італія)

дженоа

11-12. Ліверпуль (Англія)

ліверпуль

ліверпуль

13-14. Мілан (Італія)

мілан

мілан

15. Збірна Мексики

мексика

16. Болонья (Італія)

болонья

17. Манчестер Сіті (Англія)

ман сіті

18. Бешикташ (Стамбул, Туреччина)

бешикташ

19-20. Барселона (Іспанія)

барселона

барселона

21. Галатасарай (Стамбул, Туреччина)

галатасарай

22-23. Наполі (Неаполь, Італія)

наполі

наполі

24-25. Вест Хем (Лондон, Англія)

вест хем

вест хем

Еротична пауза: топ-30 фото спекотних леді, які стимулюватимуть Роналду, Мессі і двох зірок збірної України (як мінімум)

blog_ava
"Цей с*чий син Маліновський отримав своє покарання": Італія лютує після змарнованого українцем пенальті в Мілані
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