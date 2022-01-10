"Филиппе сейчас завершает оформление своих иммиграционных документов, и мы с нетерпением ждем его на тренировочном поле в среду. Он выдающийся футболист, который может похвастаться поразительным послужным списком и множеством элитных наград.

Коутиньо ради воссоединения с Джеррардом пожертвовал большими деньгами

Я очень рад, что мы смогли взять Коутиньо на борт, и с нетерпением жду возможности поработать с ним. Это игрок, с которым мне нравилось играть раньше, и я знаю, что остальная команда здесь, в Астон Вилле, выигрывает от его качества и опыта.

Присутствие Коутиньо будет иметь неоценимое значение с учетом травм, а Кубок Африканских уменьшил наши возможности в атаке", – цитирует Джеррарда официальный сайт Астон Виллы.

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