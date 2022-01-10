Джеррард повідомив, коли Коутінью прибуде в Астон Віллу – трансфер закрили ще перед Різдвом
Головний тренер Астон Вілли Стівен Джеррард чекає на можливість працювати з бразильським півзахисником Філіппе Коутінью.
"Філіппе зараз завершує оформлення своїх імміграційних документів, і ми з нетерпінням чекаємо його на тренувальному полі в середу. Він видатний футболіст, який може похизуватися вражаючим послужним списком та безліччю елітних нагород.
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Я дуже радий, що ми змогли взяти Коутінью на борт, і з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати з ним. Це гравець, з яким мені подобалося грати раніше, і я знаю, що решта команди тут, в Астон Віллі, виграє від його якості та досвіду.
Присутність Коутінью матиме неоціненне значення з огляду на травми, а Кубок Африканських зменшив наші можливості в атаці", – цитує Джеррарда офіційний сайт Астон Вілли.
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