"Філіппе зараз завершує оформлення своїх імміграційних документів, і ми з нетерпінням чекаємо його на тренувальному полі в середу. Він видатний футболіст, який може похизуватися вражаючим послужним списком та безліччю елітних нагород.

Коутінью заради возз'єднання з Джеррардом пожертвував великими грішми

Я дуже радий, що ми змогли взяти Коутінью на борт, і з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати з ним. Це гравець, з яким мені подобалося грати раніше, і я знаю, що решта команди тут, в Астон Віллі, виграє від його якості та досвіду.

Присутність Коутінью матиме неоціненне значення з огляду на травми, а Кубок Африканських зменшив наші можливості в атаці", – цитує Джеррарда офіційний сайт Астон Вілли.

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