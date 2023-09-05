Полузащитник Эвертона Демарай Грей продолжит свою карьеру в саудовском Аль-Иттифаке.

Сделка Демарая Грея с Аль-Иттифаком, который тренирует Стивен Джеррард, приближается к завершающей стадии. Саудовская сторона договорилась с игроком об условиях контракта и нашла полное взаимопонимание с Эвертоном, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

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Ожидается, что Грей подпишет с командой Джеррарда четырёхлетний контракт и станет одноклубником Джордана Хендерсона и Джорджиньо Вейналдума.

Напомним, что в сезоне 2015/16 Грей выиграл чемпионат Англии в составе Лестера.

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