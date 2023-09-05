Півзахисник Евертона Демарай Грей продовжить свою кар'єру в саудівському Аль-Іттіфаку.

Угода Демарая Грея з Аль-Іттіфаком, який тренує Стівен Джеррард, наближається до завершальної стадії. Саудівська сторона домовилася з гравцем про умови контракту і знайшла повне взаєморозуміння з Евертоном, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Миколенко "завербував" гравців Евертона вболівати за Україну проти Англії: "Не буду казати, хто це"

Очікується, що Грей підпише з командою Джеррарда чотирирічний контракт і стане одноклубником Джордана Хендерсона та Джорджініо Вейналдума.

Нагадаємо, що в сезоні 2015/16 Грей виграв чемпіонат Англії у складі Лестера.

Евертон забив перші голи, але не зміг бити новачка АПЛ – автогол зіркового суперника збірної України перекреслив подвиги