Защитник Эвертона Виталий Миколенко поделился эмоциями от прибытия в лагерь сборной Украины, которая сыграет против Англии и Италии.

– О приезде в сборную всегда говорю одно и тоже и, наверное, так будет до конца. Всегда положительные эмоции, рад всех видеть.

– Сезон набирает обороты. Как оцениваешь свое состояние?

– Начало сезона у меня получилось не из лучших. Было маленькое повреждение, но сейчас я в строю, тренируюсь. Думаю о сборной, а не о клубе. Всё нормально.

Сборная Украины понесла серьезную потерю на матчи с Англией и Италией – Ребров уже нашел замену

– Наше нынешнее положение в группе закономерно?

– Если мы так сыграли, то, наверное, закономерно. Наша цель – следующая игра. Все собрались, будем работать.

– С англичанами сыграть на равных пока не удается. Это наш уровень или какие-нибудь другие причины?

– Давайте не будем лукавить – у них гораздо лучший подбор игроков, чем у нашей сборной. Последние две игры нам не очень удались, но когда-то должно получиться. Главное – правильно подготовиться. Конечно, шансы есть.

С тренерским штабом эту игру мы еще не обсуждали. Думаю, нужно иметь правильный план и выполнять его. Если будет дисциплина на поле, то все будет хорошо.

– Что пишут в британских медиа, как нас оценивают?

– Честно, я не читаю масс-медиа, тем более английские, поэтому не могу ничего сказать. Как одноклубники воспринимают игру? Не буду говорить, кто, потому что Джордан Пикфорд обидится на них, но они говорили, что будут болеть за меня. Это сказали как раз англичане! – признался Миколенко в комментарии пресс-службе УАФ.

Эвертон забил первые голы, но не смог бить новичка АПЛ – автогол звездного соперника сборной Украины перечеркнул подвиги