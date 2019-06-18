Джеррард отказался возглавить Дерби вместо Лэмпарда

Наставник шотландского Рейнджерс Стивен Джеррард не заменит Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера Дерби Каунти.

Боссы "баранов" продолжают поиски замены своему наставнику в случае его перехода в Челси, сообщает The Times.

Челси предложит Лэмпарду 3-летний контракт

По информации издания, руководство Дерби вышло с предложением на Стивена Джеррарда, финишировавшего 2-м в своем дебютном сезоне во главе Рейнджерс в шотландской Премьер-лиге. Однако, он отказался заменить Лэмпарда, с которым его на протяжении всей игровой карьеры постоянно сравнивали.

Теперь основным претендентом на пост главного тренера Дерби стал Джон Терри. Ныне экс-капитан Челси работает ассистентом наставника бирмингемской Астон Виллы Дина Смита.

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