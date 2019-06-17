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Челси предложит Лэмпарду 3-летний контракт

20:54 29 Читати українською
Челси предложит Лэмпарду 3-летний контракт
Фрэнк Лэмпард / ФК Дерби Каунти

Фрэнк Лэмпард может подписать с Челси контракт на 3 года.

Лондонский Челси предложит Фрэнку Лэмпарду 3-летний контракт, сообщает ESPN. "Синие" хотят, чтобы их легенда вернулась в клуб в статусе главного тренера.

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Ранее сообщалось, что Дерби Каунти не хочет отпускать специалиста и требует компенсацию в размере 4 млн фунтов. Президент "баранов" лично заявлял, что клуб рассчитывает на долговременное пребывание Фрэнки на Прайд Парк.

Челси уже отпустил своего наставника Маурицио Сарри в туринский Ювентус.

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