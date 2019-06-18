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Джеррард відмовився очолити Дербі замість Лемпарда

18:22 239 Читать на русском
Джеррард відмовився очолити Дербі замість Лемпарда
Стівен Джеррард / PA

Керманич шотландського Рейнджерс Стівен Джеррард не замінить Френка Лемпарда на посаді головного тренера Дербі Каунті.

Боси "баранів" продовжують пошуки підміни своєму наставнику на випадок його переходу в Челсі, повідомляє The Times.

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За інформацією видання, керівництво Дербі вийшло з пропозицією на Cтівена Джеррарда, який у своєму дебютному сезоні на чолі Рейнджерс фінішував 2-м у шотландській Прем'єр-лізі. Проте, він відмовився замінити Лемпарда, з яким його впродовж усієї ігрової кар'єри постійно порівнювали.

Тепер основним претендентом на посаду головного тренера Дербі став Джон Террі. Нині екс-капітан Челсі працює асистентом керманича бірмінгемської Астон Вілли Діна Сміта.

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