Джеррард відмовився очолити Дербі замість Лемпарда

Керманич шотландського Рейнджерс Стівен Джеррард не замінить Френка Лемпарда на посаді головного тренера Дербі Каунті.

Боси "баранів" продовжують пошуки підміни своєму наставнику на випадок його переходу в Челсі, повідомляє The Times.

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За інформацією видання, керівництво Дербі вийшло з пропозицією на Cтівена Джеррарда, який у своєму дебютному сезоні на чолі Рейнджерс фінішував 2-м у шотландській Прем'єр-лізі. Проте, він відмовився замінити Лемпарда, з яким його впродовж усієї ігрової кар'єри постійно порівнювали.

Тепер основним претендентом на посаду головного тренера Дербі став Джон Террі. Нині екс-капітан Челсі працює асистентом керманича бірмінгемської Астон Вілли Діна Сміта.

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