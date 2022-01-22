Эвертон уступил Астон Вилле (0:1) в рамках 23-го тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Вышло мерсисайдское дерби легенд на тренерском мостике. Стивен Джеррард обыграл Данкана Фергюсона. Последний был вынужден обойтись без помощи Виталия Миколенко. Украинец травмирован.

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Судьбу матча решил один забитый мяч. Бывший защитник Эвертона Люка Динь помог отличиться Эмилиано Буэндиа.

Астон Вилла благодаря победе набрала 26 зачетных баллов и поднялась на 10 строчку, обойдя Лестер, у которого два поединка в запасе. Коллектив Данкана Фергюсона остался над зоной вылета на 16-м месте турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 19 пунктов.

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