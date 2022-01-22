Защитник Астон Виллы Люка Динь чуть не пострадал от болельщиков своей бывшей команды.

Предыдущий менеджер "ирисок" Рафаэль Бенитес заставил француза сменить команду и подписал на его место Виталия Миколенко.

Миколенко пропустил матч против Астон Виллы из-за травмы

Сегодня Люка Динь в составе Астон Виллы прибыл на Гудисон Парк. Стивен Джеррард выпустил защитника в стартовом составе, а он оформил ассист на гол, оставшийся единственным в отчетном матче.

Празднование взятия ворот пытались затмить фаны Эвертона. С трибун в сторону футболистов полетела почти полная бутылка с водой. Больше всего досталось именно Диню и Мэтью Кешу.

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