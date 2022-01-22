Евертон поступився Астон Віллі (0:1) в рамках 23-го туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Вийшло мерсисайдське дербі легенд на тренерському містку. Стівен Джеррард переграв Данкана Фергюсона. Останній був змушений обійтися без допомоги Віталія Миколенка. Українець травмований.

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Долю матчу вирішив один забитий м'яч. Колишній захисник Евертона Люка Дінь допоміг відзначитися Еміліано Буендіа.

Астон Вілла завдяки перемозі набрала 26 залікових балів та піднялася на 10 сходинку, обійшовши Лестер, який має два поєдинки в запасі. Колектив Данкана Фергюсона залишився над зоною вильоту на 16 місці турнірної таблиці АПЛ, маючи в активі 19 пунктів.

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