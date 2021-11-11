Стівен Джеррард, який до сьогодні очолював шотландський Рейнджерс, повернувся в найсильнішу лігу світу.

Бірмінгемський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Стівена Джеррарда новим головним тренером замість звільненого Діна Сміта.

Деталей угоди Астон Вілла не оприлюднила. Sky Sports стверджує, що Рейнджерс отримає за 41-річного тренера і його асистента Гарі Макалістера від 3,25 до 4-х млн фунтів компенсації.

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Той же Sky Sports вказує, що колишній капітан Ліверпуля підписав контракт до 30 червня 2024-го, тобто на 2,5 року. Дебютним матчем Джеррарда на посаді наставника Астон Вілли стане поєдинок проти Брайтона, який відбудеться 20 листопада.

Джеррард очолив Рейнджерс влітку 2018-го, пропрацювавши у Шотландії 3,5 року. У сезоні 2020/21 команда перервала 9-річну гегемонію Селтіка, здобувши титул чемпіона Шотландії. Тепер перед Стіві Джі стоять зовсім інші завдання – після 11-ти турів "віллани" набрали лише 10 очок і розмістилися на 16-й позиції, одразу над зоною вильоту.

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