Список именитых футболистов в Саудовской Аравии пополнился. Аль-Иттифак объявил о трансфере 27-летнего Демарая Грея, который пришел из Эвертона . Контракт рассчитан на 4 года, сообщает официальный сайт саудовского клуба.

Ливерпуль определил судьбу Салаха – "красным" предлагали 200 миллионов

Сумма сделки составила 10 миллионов долларов. Новичок присоединится к Аль-Иттифаку после международной паузы – сейчас Демарай находится в лагере сборной Ямайки.

В сезоне 2015/16 Грей выиграл чемпионат Англии в составе Лестера, а недавно поссорился с Шоном Дайчем – главным тренером Эвертона. Наставник раскритиковал ямайца после ничьей с Шеффилд Юнайтед (2:2), а Грей написал в соцсетях, что ему сложно играть за того, кто его не уважает.

К слову, цвета Эвертона Демарай Грей защищал с 2021 года. "Ириски" заплатили Байеру 2 миллиона евро.

В 5 турах чемпионата Саудовской Аравии Аль-Иттифак набрал 10 очков и занимает 5 место турнирной таблицы. За команду, которую возглавляет Стивен Джеррард, уже выступают Джордан Хендерсон, Джорджинио Вейналдум и Мусса Дембеле.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків