Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах продолжит выступления в команде Юргена Клоппа. Трансфера в Аль-Иттихад не будет.

На 31-летнего египтянина претендовал Аль-Иттихад, предлагавший большие деньги – до 200 миллионов фунтов Ливерпулю и полмиллиарда долларов Салаху за три года контракта. Впрочем, это не убедило мерсисайдцев отпустить своего лидера, сообщает Foot Mercato.

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Мохамед Салах остается в команде Юргена Клоппа. По крайней мере, на сезон 2023/24. Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается 7 сентября. Аль-Иттихад смирился, что переход звезды АПЛ откладывается минимум в год.

Напомним, Салах перебрался в Ливерпуль из Ромы в 2017 году. Сыграл 309 матчей, забил 188 голов и отдал 81 ассист. В составе "красных" выиграл АПЛ 2019/20 и Лигу чемпионов 2018/19. Контракт египтянина рассчитан до лета 2025 года.

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