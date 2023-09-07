Атакувальний півзахисник Евертона та збірної Ямайки Демарай Грей перейшов у Аль-Іттіфак.

Список іменитих футболістів у Саудівській Аравії поповнився. Аль-Іттіфак оголосив про трансфер 27-річного Демарая Грея, який прийшов із Евертона. Контракт розрахований на 4 роки, інформує офіційний сайт саудівського клубу.

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Сума угоди склала 10 мільйонів доларів. Новачок приєднається до Аль-Іттіфака після міжнародної паузи – зараз Демарай перебуває у таборі збірної Ямайки.

У сезоні 2015/16 Грей виграв чемпіонат Англії у складі Лестера, а нещодавно посварився з Шоном Дайчем – головним тренером Евертона. Наставник розкритикував ямайця після нічиєї з Шеффілд Юнайтед (2:2), а Грей написав у соцмережах, що йому складно грати за того, хто його не поважає.

До слова, кольори Евертона Демарай Грей захищав з 2021 року. "Іриски" заплатили Байєру 2 мільйони євро.

У 5-ти турах чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Іттіфак набрав 10 очок і посідає 5 місце турнірної таблиці. За команду, яку очолює Стівен Джеррард, вже виступають Джордан Хендерсон, Джорджініо Вейналдум та Мусса Дембеле.

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