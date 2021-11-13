Стивен Джеррард определился со списком помощников, которые будут работать с ним в Астон Вилле.

Окончательный вариант тренерского штаба опубликован на официальном сайте бирмингемского клуба.

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Первым ассистентом Джеррарда станет Гари Макаллистер, в 1992 году с Лидсом выигрывавший титул чемпиона Англии. Также новый тренер Астон Виллы привел Майкла Била (еще один ассистент), Тома Калшоу (технический тренер), Скотта Мейсона (аналитик) и Джордана Милсома (тренер по физподготовке). Остин Макфи, Аарон Денкс и Нил Катлер работали в клубе раньше.

Джеррард дебютирует в должности наставника "вилланов" 20 ноября в домашнем матче 12-го тура АПЛ против Брайтона. Сейчас бирмингемцы занимают 16 место, набрав 10 очков.

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