Новоиспеченный наставник "вилланов" дал первый комментарий после камбэка в Премьер-лигу уже в статусе тренера.

Сегодня, 11 ноября, 41-летний Стиви Джи начал свое первое тренерское приключение в АПЛ. Бывший капитан Ливерпуля покинул Рейнджерс и стал главным тренером Астон Виллы.

Джеррард официально возглавил Астон Виллу

"Астон Вилла – это клуб с богатой историей и традициями в английском футболе, и я очень горжусь тем, что стал его новым главным тренером. Во время общения с руководством клуба я увидел, насколько амбициозны их планы относительно клуба, и я с нетерпением жду, чтобы помочь им достичь своих целей.

Хочу также выразить искреннюю благодарность всем, кто связан с Глазго Рейнджерс за то, что они дали мне возможность руководить таким культовым футбольным клубом. Тот факт, что я помог им завоевать рекордный 55-й титул чемпиона, всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я хотел бы пожелать игрокам, персоналу и болельщикам всего наилучшего в будущем", – цитирует Джеррарда официальный сайт Астон Виллы.

Новый тренер дебютирует в должности наставника "вилланов" 20 ноября в домашнем матче 12-го тура против Брайтона. В настоящее время бирмингемцы занимают 16 место в АПЛ, набрав 10 очков.

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