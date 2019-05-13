Джеррард объяснил, при каких условиях бы хотел возглавить Ливерпуль

Главный тренер Рейнджерс Стивен Джеррард рассказал о нюансах, которые необходимы ему для того, чтобы возглавить Ливерпуль.

"Конечно, в будущем я хотел бы возглавить Ливерпуль, но прежде всего хотел бы это сделать как опытный и квалифицированный специалист.

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Сейчас у меня обязанности перед Рейнджерс, и я буду делать все, чтобы эта команда побеждала", – сказал Джеррард блогеру КраСава.

В минувшие выходные Рейнджерс одержал победу в дерби Старой Фирмы над Селтиком (2:0), куда летом перейдет Марьян Швед.

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