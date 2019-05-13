Джеррард пояснив, за яких умов би хотів очолити Ліверпуль

Головний тренер Рейнджерс Стівен Джеррард розповів про нюанси, які необхідні йому для того, щоб очолити Ліверпуль.

"Звісно, у майбутньому я хотів би очолити Ліверпуль, але перш за все хотів би це зробити як досвідчений та кваліфікований фахівець.

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Зараз у мене обов'язки перед Рейнджерс, і я буду робити все, щоб ця команда перемагала", – сказав Джеррард блогеру КраСава.

У минулі вихідні Рейнджерс здобув перемогу в дербі Старої Фірми над Селтіком (2:0), куди влітку перейде Мар'ян Швед.

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