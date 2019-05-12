Селтик Шведа уступил Рейднжерс Джеррарда – судьбу Old Firm дерби решил роскошный гол со штрафного

В матче 37 тура шотландской Премьер-лиги Рейнджерс, который возглавляет Стивен Джеррард, дома в Old Firm дерби победил Селтик, за который со следующего сезона будет выступать Марьян Швед. Смотрите видео голов и обзор матча.

Шотландия. Премьер-лига, 37 тур

Рейнджерс – Селтік – 2:0

Голы: Таверньер, 2, Эрфилд, 63

Швед: Я уже прилетел в Глазго, где приступлю к тренировкам с Селтиком

В 32 туре чемпионата Шотландии на стадионе Айброкс состоялось дерби Старой Фирмы между Рейнджерс и Селтиком, за который со следующего сезона будет выступать украинский нападающий Марьян Швед.

Подопечные Стивена Джеррарда открыли счет уже на 2-й минуте усилиями защитника Джеймса Таверьера, который невероятным образом реализовал штрафной удар. После перерыва Скотт Эрфилд удвоил преимущество "протестантов" и помог команде одержать победу над принципиальным соперником.

Правда, эта победа не несет никакого турнирного значения, ведь за тур до финиша Селтик опережает Рейнджерс на 6 очков и является недостижимым. "Синие" уже точно завершат чемпионат на 2 строчке, ведь Килмарнок с 64 очками в активе отстает на 14 пунктов.