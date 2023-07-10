Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон может присоединиться к десанту бегущих на Ближний Восток звезд.

Стивен Джеррард зовет бывшего партнера в свою новую команду – Аль-Иттифак, утверждает L'Équipe.

Йовичевич будет зарабатывать солидную сумму в Саудовской Аравии

Саудовцы уже сделали 33-летнему Хендерсону официальное предложение. Этим летом Юрген Клопп проводит масштабную перестройку полузащиты Ливерпуля, и роль ветерана может существенно сократиться. Джеррард всячески расхваливает Саудовскую Аравию, в которую сам переехал всего неделю назад.

Хендерсон провел за Ливерпуль 12 сезонов, выиграл 8 титулов, дослужился до звания капитана и настоящей легенды. Хавбеку остается 8 игр до гроссмейстерской отметки – 500 матчей за "красных".

Изгнанники Реала и Барселоны, чемпион мира, Рамос, богач из МЮ и друг для Цыганкова – 15 лучших свободных агентов