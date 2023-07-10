Півзахисник Ліверпуля Джордан Хендерсон може приєднатися до десанту зірок, які біжать на Близький Схід.

Стівен Джеррард кличе колишнього партнера у свою нову команду Аль-Іттіфак, стверджує L'Équipe.

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Саудівці вже зробили 33-річному Хендерсону офіційну пропозицію. Цього літа Юрген Клопп проводить масштабну перебудову півзахисту Ліверпуля, і роль ветерана може суттєво скоротитися. Джеррард всіляко розхвалює Саудівську Аравію, в яку сам переїхав лише тиждень тому.

Додамо, що Хендерсон провів за Ліверпуль 12 сезонів, виграв 8 титулів, дослужився до звання капітана і справжньої легенди. Хавбеку залишається 8 ігор до гросмейстерської позначки – 500 матчів за "червоних".

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