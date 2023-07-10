Игор Йовичевич будет иметь приличный уровень зарплаты на Ближнем Востоке.

Как стало известно "Футбол 24", Йовичевич будет зарабатывать в Аль-Раэде 2 млн евро плюс бонусы.

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В Украине Игорь зарабатывал существенно меньше. Так, например, в СК Днепр-1 хорвату платили около 650 тысяч евро. Интересно, что Шахтер не разглашал уровень зарплаты Йовичевича.

Напомним, вчера экс-тренер "горняков" и СК Днепр-1 официально возглавил саудовский Аль-Раед. С Шахтером Йовичевич выиграл чемпионат Украины и дошел до 1/8 финала ЛЕ, однако это не спасло от увольнения. Новая команда 49-летнего хорвата завершила сезон 2022/23 на 10-й позиции турнирной таблицы.

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