Стивен Джеррард оказался в клубе, который не находится в попечительстве государственного фонда Саудовской Аравии. Аль-Иттифакт не имеет финансовых возможностей уровня тамошних грандов, но все равно может рассчитывать на подписание сильных игроков из Европы.

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Очередным новичком команды Джеррарда может стать Майкл Антонио. Ямайский форвард уже договаривается о контракте с Аль-Иттифаком, а Вест Хэм готов продать одного из своих лидеров, сообщает Санти Ауна.

Следует заметить, что Антонио провел в Вест Хэме восемь лет и успел стать культовой фигурой для болельщиков команды. За все время Майкл провел 279 матчей в составе "молотов" – забил 77 голов и отдал 43 результативных передачи.

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