Египтянин имеет очень щедрое предложение от Аль-Иттихада, которое готов принять. Ливерпулю также подготовили солидную компенсацию, но английский клуб пока не дал разрешения на этот переход.

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Идея мерсисайдцев состоит в том, чтобы сохранить Салаха хотя бы еще на один год. Впрочем, Саудовская Аравия будет давить, чтобы все произошло уже этим летом. Именно поэтому Ливерпуль начал искать игроков, которые могли бы заменить Мохамеда.

По информации A Bola, одним из кандидатов стал Жоау Фелиш. Португалец испортил отношения с Атлетико и публично заявил, что хочет продолжить карьеру в другом месте. Чтобы совершить этот трансфер, Ливерпулю придется отдать почти всю сумму, которую он получит за Салаха. Разница лишь в том, что форвард Атлетико на 8 лет моложе египтянина.

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