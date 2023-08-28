Стівен Джеррард опинився в клубі, яким не опікується державний фонд Саудівської Аравії. Аль-Іттіфакт не має фінансових можливостей рівня тамтешніх грандів, але однаково може розраховувати на підписання сильних гравців з Європи.

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Черговим новачком команди Джеррарда може стати Майкл Антоніо. Ямайський форвард уже домовляється про контракт з Аль-Іттіфаком, а Вест Хем готовий продати одного зі своїх лідерів, повідомляє Санті Ауна.

Варто зауважити, що Антоніо провів у Вест Хемі вісім років і встиг стати культовою постаттю для уболівальників команди. За весь час Майкл провів 279 матчів у складі "молотів" – забив 77 голів та віддав 43 результативні передачі.

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