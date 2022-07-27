Головний тренер Астон Вілли Стівен Джеррард б'є по кишенях тих, хто порушує дисципліну і командні правила.

У мережу "злили" список штрафів, які легенда Ліверпуля ввів у бірмінгемському клубі.

– запізнення на тренування – 500 фунтів;

– забув одягнути датчик відстеження руху на тренування – 100 фунтів;

– пізній вихід на тренувальне поле – 200 фунтів за кожну зайву хвилину;

– запізнення на командну зустріч, прогулянку чи тренерську установку – 1000 фунтів (додаткові 200 фунтів за кожну хвилину затримки);

– неохайний і неофіційний одяг в день матчів – 100 фунтів за кожну "неправильну" річ;

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– залишив тарілку чи кружку після обіду – 100 фунтів за кожну річ;

– залишив екіпірування на тренувальному полі – 100 фунтів за кожну річ;

– паркування у неправильному місці – 100 фунтів;

– запізнення на комерційний захід – 250 фунтів;

– забув пригостити команду тортом у свій день народження – 50 фунтів;

– не одягнув купальні капці в душ – 100 фунтів;

– невчасно повідомив лікаря про травму чи хворобу – 200 фунтів;

– запізнення на відновлювальні процедури – 200 фунтів;

– залишив нюхальний тютюн у загальному приміщенні – 200 фунтів;

– залишив свої тренувальні штани – 50 фунтів;

– жовта картка за суперечки – 200 фунтів;

– якщо гравець отримав вилучення, то зобов'язаний упродовж 4 тижнів організувати і оплатити один обід для всієї команди;

– на останньому тренуванні перед матчем команда проводить двосторонку. Переможці обирають у складі невдах найгіршого гравця, який упродовж наступного тижня носить кофту з написом "Я найгірший на тренуваннях".

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