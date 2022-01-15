"Трансфер Миранчука? Сейчас у нас есть другие приоритеты, мы смотрим на другое развитие событий.

Шевченко поссорился с руководством Дженоа перед увольнением

У клуба много важных дел по поводу успеха с нынешним составом. Мы сейчас думаем не об игроках, а о тренере, потому что нам нужно искать замену Шевченко. Футболистами займемся позже", – цитирует Тольдо sport-express.

Напомним, Дженоа попрощалась с Шевченко после двух месяцев сотрудничества. В должности главного тренера "грифонов" украинец провел 11 матчей, в которых одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

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