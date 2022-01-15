Дженоа змушена відкласти трансферні плани через звільнення Шевченка
Спортивний директор Дженоа Карло Тальдо відреагував на чутки про підписання півзахисника Аталанти Олексія Міранчука.
"Трансфер Міранчука? Зараз ми маємо інші пріоритети, ми дивимося на інший розвиток подій.
Шевченко посварився з керівництвом Дженоа перед звільненням
У клубу багато важливих справ щодо успіху з нинішнім складом. Ми зараз думаємо не про гравців, а про тренера, бо нам потрібно шукати заміну Шевченку. Футболістами займемося пізніше", – цитує Тольдо sport-express.
Нагадаємо, Дженоа попрощалась з Шевченком після двох місяців співпраці. На посаді головного тренера "грифонів" українець провів 11 матчів, в яких здобув одну перемогу, тричі зіграв унічию та зазнав 7 поразок.
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