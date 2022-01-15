"Трансфер Міранчука? Зараз ми маємо інші пріоритети, ми дивимося на інший розвиток подій.

Шевченко посварився з керівництвом Дженоа перед звільненням

У клубу багато важливих справ щодо успіху з нинішнім складом. Ми зараз думаємо не про гравців, а про тренера, бо нам потрібно шукати заміну Шевченку. Футболістами займемося пізніше", – цитує Тольдо sport-express.

Нагадаємо, Дженоа попрощалась з Шевченком після двох місяців співпраці. На посаді головного тренера "грифонів" українець провів 11 матчів, в яких здобув одну перемогу, тричі зіграв унічию та зазнав 7 поразок.

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