В воскресенье в чемпионате Италии состоялось несколько поединков. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 26-й тур

Венеция – Дженоа – 1:1

Голы: Анри, 13 – Экубан, 29

Интер – Сассуоло – начало матча в 19:00

Удинезе – Лацио – начало матча в 21:45

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В первом матче дня Венеция принимала Дженоа. Хозяева забили уже в начале встречи: после навеса с углового на ближнюю штангу мяч прилетел на голову Чеккарони, тот сбросил его дальше и Анри вонзил сферу в сетку. В середине тайма генуэзцы отыгрались – Экубан ворвался в штрафную и прошил Серхио Ромеро. Бадель за мгновение до свистка на перерыв мог выводить "грифонов" вперед, но с его ударом в левый угол ворот справился кипер.

В конце матча свой шанс упустила Венеция – Араму замыкал поперечную передачу, но мяч после его удара просвистел мимо стойки. Как следствие, боевая ничья, оставившая обе команды в низине турнирной таблицы Серии А.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ