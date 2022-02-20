У неділю у чемпіонаті Італії відбулось декілька поєдинків. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 26-й тур

Венеція – Дженоа – 1:1

Голи: Анрі, 13 – Екубан, 29

Інтер – Сассуоло – початок матчу о 19:00

Удінезе – Лаціо – початок матчу о 21:45

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У першому матчі дня Венеція приймала Дженоа. Господарі забили вже на початку зустрічі: після навісу з кутового на ближню стійку м'яч прилетів на голову Чеккароні, той скинув його далі і Анрі вгатив сферу у сітку. В середині тайму генуезці відігрались – Екубан увірвався у штрафний майданчик і прошив Серхіо Ромеро. Бадель за мить до свистка на перерву міг виводити "грифонів" вперед, але з його ударом у лівий кут воріт впорався кіпер.

Наприкінці матчу свій шанс змарнувала Венеція – Араму замикав поперечну передачу, але м'яч після його удару просвистів повз стійку. Як наслідок, бойова нічия, яка залишила обидві команди в низині турнірної таблиці Серії А.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ