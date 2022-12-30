Дженоа арендует нападающего Аталанты на интересных условиях
Генуэзский клуб, наставником которого является Андрей Шевченко, очень близок к подписанию первых новичков в зимнее трансферное окно.
Кроме защитника Сильвана Гефти из Янг Бойз, чей трансфер, похоже, является лишь вопросом времени, Шевченко подпишет Роберто Пикколи, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Аталанта отдаст 20-летнего нападающего в аренду до конца сезона 2021/22. Предварительно это обойдется Дженоа в 2 миллиона евро. Но генеральный менеджер "грифонов" Йоханнес Шпорс договорился об интересных условиях: чем больше Пикколи будет играть, тем меньше заплатят генуэзцы. В случае пяти выходов стоимость будет составлять 1,3 млн, десяти – 600 тысяч, а если матчей будет 15 – аренда бесплатна.
Напомним, Роберто Пикколи признали лучшим молодым игроком Италии в 2021 году, но он не в состоянии навязать борьбу основным нападающим Аталанты.
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