Турнирной мотивации было больше у Дженоа, ведущей борьбу за выживание. Это было заметно на футбольном поле. В первом тайме "грифоны" действовали поинтереснее, но это в сравнении. Для понимания – до 35-й минуты команды на двоих не нанесли ни одного (!) удара в створ ворот. Действительно опасных моментов – тоже очень мало. Классическая ситуация, когда одни не могут, а другие не очень хотят. Понять Юве можно. У туринцев уже 11 мая финал Кубка Италии. Силы нужно экономить.

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На старте второго тайма "бьянконери" прибавили в интенсивности и сразу же забили. Пауоло Дибала элегантным ударом закрутил под дальнюю штангу. Дальше снова много борьбы и минимум зрелища. Оживление произошло в конце матча. Сначала Юве заработал пенальти. Но так считал только главный арбитр. VAR спас от ошибки, а через несколько минут забила Дженоа. Амири вывел на удар Гудмунссона, который прошил Щенсны. Сразу Надим мог забивать сам, но на этот раз польский голкипер выручил свою команду.

У Юве был роскошный шанс вырвать победу в компенсированное время. Мората выкатил Кину почти на пустые ворота, но Мойзе пробил мимо. И уже в следующей атаке Дженоа заработала пенальти. Ответственность за себя взял Кришито. Щенсны угадал направление удара, но мяч летел слишком сильно. Генуэзцы одержали сверхважную победу и догнали Кальяри, который завтра будет играть против Салернитаны. В борьбе за выживание обречена только Венеция. Дженоа получила сенсационный шанс на спасение.