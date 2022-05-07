Турнірної мотивації було більше у Дженоа, яка веде боротьбу за виживання. Це було помітно на футбольному полі. В першому таймі "грифони" діяли цікавіше, але це у порівнянні. Для розуміння – до 35-ї хвилини команди на двох не завдали жодного (!) удару в площину воріт. Справді небезпечних моментів – також обмаль. Класична ситуація, коли одні не можуть, а інші – не дуже хочуть. Зрозуміти Юве можна. У туринців вже 11 травня фінал Кубка Італії. Сили треба економити.

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На старті другого тайму "б'янконері" додали в інтенсивності й відразу ж забили. Пауоло Дибала елегантним ударом закрутив під дальню стійку. Далі знову багато боротьби та мінімум видовища. Пожвавлення відбулося наприкінці матчу. Спочатку Юве заробив пенальті. Але так вважав лише головний арбітр. VAR врятував від помилки, а за кілька хвилин забила Дженоа. Амірі вивів на удар Гудмунссона, яки прошив Щенсни. Відразу ж Надім міг забивати сам, але цього разу польський голкіпер відверто виручив свою команду.

У Юве був розкішний шанс вирвати перемогу в компенсований час. Мората викотив Кіну майже на порожні ворота, але Мойзе пробив повз. І вже у наступній атаці Дженоа заробила пенальті. Відповідальність на себе взяв Крішіто. Щенсни вгадав напрямок удару, але м'яч летів надто сильно. Генуезці здобули надважливу перемогу і наздогнали Кальярі, який завтра гратиме проти Салернітани. У боротьбі за виживання приречена лише Венеція. Дженоа отримала сенсаційний шанс на спасіння.